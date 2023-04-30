مجددًا.. الاحتلال يرفض الإفراج بكفالة عن الأسير خضر عدنان

أفادت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء بغزة، الاحد، بأن محكمة عوفر العسكرية الاستئنافية الصهيونية رفضت للمرة الثانية طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي بالرغم من خطورة وضعه الصحي.

وحملت مؤسسة مهجة القدس، حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة عدنان.

وحذرت من استشهاده في أي لحظة وتعتبر قرار المحكمة المزعومة بمثابة قرار إعدام للشيخ خضر عدنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد التعتيم على الحالة الصحية للشيخ خضر، منذ أن فقد وعيه وتم نقله إلى إحدى مشافي الداخل الفلسطيني المحتل الأسبوع الماضي، مشددة على أنه الاحتلال يمنع محاميه وأي جهة طبية أو حقوقية للتواصل معه أو الاطلاع على وضعه الصحي.

جدير ذكره أن يمنع الاحتلال "الإسرائيلي"، منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية من زيارة الشيخ خضر عدنان والاطلاع على وضعه الصحي وظروف اعتقاله.

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاث عشرة مرة، أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.