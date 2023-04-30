تعليم غزة يصدر بيانًا هامًا للطلبة العائدين من جمهورية السودان

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم الأحد، بياناً هامًا للطلبة العائدين من جمهورية السودان.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تعكف على حصر أسماء وتخصصات كافة الطلبة العائدين من جمهورية السودان الشقيق بهدف تقديم ما يمكن من مساعدة من قبل الوزارة والجامعات والكليات في قطاع غزة، ليتمكنوا من استكمال دراستهم في القطاع.

وأهابت بكافة الطلبة العائدين من السودان إدخال المعلومات المبينة في الطلب المرفق من خلال الضغط على الرابط التالي، علماً بأن إدخال البيانات يتم عبر نظام الدخول الموحد هنـــــا .