بالفيديو: طريقة عمل الدونات زي المطاعم-طريقة عمل الدونات الهشة، تعتبر الدونات من الحلويات الرائعة ويحبها الناس لمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، ولأنها خفيفة أيضا على المعدة، كما يحبها الأطفال بمختلف أشكالها.. لنتعرف فيما يلي على طريقة عمل الدونات المقلية، وطريقة عمل الدونات في الفرن بأحلى مذاق لذلك سينشر لكم موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذا المقال لتعرف على طريقة عمل الدونات والتي تعتبرمن الحلويات السهلة التي يمكن صناعتها بوقت وجهد قلقل من قبل ربة البيت، وهي أيضاً من الحلويات التي يحبها الكثير من الأطفال.

طريقة عمل الدونات المقلية

مكونات الدونات المقلية

2 كوب ونصف من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

60 جراما من الزبدة.

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

القليل من الملح.

بيضة.

زيت للقلي.

طريقة تحضير الدونات المقلية

يتم خلط السكر مع الزبدة، ويضاف إليهما اللبن مع الخفق.

نضيف الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض.

تقلب وتعجن المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

تترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح في مكان دافئ.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.

ترص الدونات في صينية وتترك حتى تتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع مقلاة على النار بها الزيت الغزير ونتركه حتى يسخن.

نضع وحدات الدونات في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.

نرش السكر البودرة على الدونات ويتم تقديمها للأكل.

طريقة عمل الدونات زي المطاعم

وتعتبر الدونات من الحلويات الرائعة ويحبها الناس لمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، ولأنها خفيفة أيضا على المعدة، كما يحبها الأطفال بمختلف أشكالها.. لنتعرف فيما يلي على طريقة عمل الدونات المقلية، وطريقة عمل الدونات في الفرن بأحلى مذاق.

مكونات الدونات في الفرن

3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لبن للعجن.

2 بيضة.

رشة ملح.

مقادير خلطة الوجه

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من اللبن.

لون طعام أحمر.

طريقة تحضير الدونات في الفرن

خلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح.

نضيف الخميرة ونضع السكر والبيض مع التقليب.

نضع الفانيليا مع المكونات، ونقوم بعجنها جيداً.

نضع الزبدة على النار حتى تسيح ونضعها على المكونات مع الاستمرار في العجن.

نضيف اللبن بالتدرج مع العجن حتى نحصل على عجنية متماسكة.

تترك العجينة لمدة لا تقل عن الساعة حتى تتخمر.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ويتم تقطيعها إلى حلقات.

تترك لتتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضعها في صينية مدهونة بالزيت ونتركها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي لها.

تحضير خليط الوجه من خلال وضع الزبدة على النار، ويضاف إليها اللبن والسكر واللون الأحمر مع تقليب الخليط جيدا.

رص الدونات في طبق التقديم، ويصب عليها خليط الوجه، ومن الممكن استبداله بالسكر البودرة.

تقدم الدونات للأكل.

طريقة عمل الدونات الهشة

كأسين ونصف من الدقيق الأبيض الذي يتم نخله جيدًا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر الأبيض المطحون.

قطعة صغيرة من الزبدة.

كأس إلا ربع من الحليب الفاتر (أي لا يكون شديد السخونة ولا نستعمله عند خروجه من الثلاجة مباشرةً).

ملعقة واحدة صغيرة ونصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر.

القليل من الفانيليا.

القليل من الملح.

حبة بيضة واحدة.

زيت نباتي لقلي الدونات به.

كأس كبير من مسحوق الكاكاو الخام الغير مزود بالسكر.

القليل من جوز الهند المطحون.

طريقة تحضير عجينة الدونات الأصلية الهش

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به الدقيق والسكر والزبدة واللبن السائل الفاتر والبيكنج باودر والخميرة والملح والبيضة والفانيليا. نقوم بمزج المقادير السابقة جيدًا لحوالي عشرة دقائق إلا أن تتشكل لدينا عجينة طرية كثيفة. نضع العجينة فى مكان مظلم ودافئ بعد تغطية العجين جيدا لحوالي ستون دقيقة، عندما نلاحظ تضاعف حجم العجين. نقوم بتوزيع القليل من الدقيق على سطح أملس ونبدأ بفرد العجينة حتى تصبح رقيقه وذلك بواسطة النشابة المدهونة بالدقيق لمنع تماسك العجين. نبدأ بتشكيل العجين على هيئة دوائر صغيرة الحجم وذلك عن طريق استخدام مقسم دائري الشكل كبير وحاد، وعند إزالة جزء دائري صغير من الوسط نستخدم مقسم دائري صغير وحاد. نقوم بتبطين صينية بالقليل من الدقيق وتوزيع الدونات عليها مع تفريقها جيدًا حتى لا تلتصق ببعضهما، نضع الدونات جانبًا لمدة ثلاثون دقيقة (ويجب ألا ننسى تلك الخطوة لإتمام إعداد الدونات بكل دقة). نقوم بإشعال النار العالية على الزيت النباتي الموجود بالمقلاة، عند تمام السخونة نوزعه بالمقلاة، عند تغير اللون السفلى نقوم بتقليب الدونات للوجه الآخر. نزيل الدونات من المقلاة عند تمام النضح وعندما نلاحظ تغير لونه إلى الذهبي. نقوم بتبطين صينية بقليل من الزيت ونوزع الدونات بها وندخلها إلى الفرن الساخن مع تحريكها باستمرار، نزيل الدونات من الفرن عند تمام النضج. نقوم بغمس حبة الدونات فى الصوص الذي تفضله مثل الكاكاو أو السكر بالقرفة وغمسها أيضًا بجوز الهند، نقوم بتقديمها.

طريقة عمل الدونات فاطمة ابو حاتي

طريقة عمل الدونات بالزيت بدل الزبدة

هل يمكن عمل الدونات بالزيت؟

إدعكي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثمّ افرديها باستخدام الشوبك. قطّعي العجينة إلى دوائر الدونات ثمّ صّفيها على صينية واتركيها جانباً لمدة 15 دقيقة حتى يتضاعف حجمها. أمزجي كوب السكر البودرة مع القرفة وحمّي مقدار غزير من الزيت في قدرٍ على النار. إقلي الدونات حتى تصبح ذهبية اللون ثمّ غمسيها بمزيج السكر والقرفة وقدميها.

طريقة عمل الدونات بالشوكولاته

تكون شكل الدونات دائريّاً، وهي مثقوبة من النصف. مكونات الدونات بصيطة جدا ومتوفرة في كل مطبخ كالطحين والسكر والبيض والحليب والخميرة. في طحضير الدونات بإمكانك إضافة أي نوع مع المنكهات مثل الشوكولاتة أو الكاراميل للحصول على دونات متنوع ومميز.

الطريقة

خلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح. نضيف الخميرة ونضع السكر والبيض مع التقليب. نضع الفانيليا مع المكونات، ونقوم بعجنها جيداً. نضع الزبدة على النار حتى تسيح ونضعها على المكونات مع الاستمرار في العجن. نضيف اللبن بالتدرج مع العجن حتى نحصل على عجنية متماسكة. تترك العجينة لمدة لا تقل عن الساعة حتى تتخمر.

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