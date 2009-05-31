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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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حالوتس: لقد فشلنا في اغتيال نصر الله خلال الحرب علي لبنان

  • 21:27 - 31 مايو 2009
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فلسطين اليوم: القدس المحتلة

كشف قائد هيئة الأركان العسكرية الأسبق دان حالوتس بان إسرائيل فشلت في اغتيال زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله خلال الحرب الثانية على لبنان.

 

وقال حلوتس خلال كلمة ألقاها في جامعة تل أبيب مساء اليوم "الأحد":" لقد حاولنا اغتيال حسن نصر الله بكل السبل والامكانيات التكنولوجية المتاحة لدينا ولكن فشلنا.

وأضاف جالوتس لو كنا قريبين من نصر الله لما انتظرنا لحظة لاغتياله ولكان الآن في عداد الموتى.

 

وتابع قائلاً:" أنا شخصيا وأقولها بصراحة لا أحتمل ان أرى نصر الله يتجول من نفق لسرداب".

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