الوزير البكري يوقع اتفاقية إحالة نقل حجاج المحافظات الشمالية

وقع سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد 30/4/2023م، إتفاقية إحالة نقل حجاج المحافظات الشمالية " النقل الخارجي الدولي برا " مع السيد عبد الحكيم أبو خلف مدير عام شركة الكونكورد للحج والعمرة .

وقال البكري :" أنه تم إحالة الإتفاقية إلى الشركة التي وقع عليها العطاء وفق الإجراءات القانونية المتبعة لنقل الحجاج من مدينة الحجاج في غور نمرين إلى الأراضي السعودية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة والعودة بهم إلى الجسر الأردني ومن ثم إلى الجانب الآخر من الجسر".

وبين ألبكري أن الحافلات المخصصة لنقل حجاج المحافظات الشمالية هذا العام هي من نوع مرسيدس ( VIP) 30 راكب موديل 2017 فما فوق .

وأشار البكري أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء قامت بالكشف على كافة الحافلات لضمان مطابقتها للشروط التي تم الإتفاق عليها.

بدوره، قدم أبو خلف الشكر لسماحة الوزير على رؤيته وحرصه الشديد على النهوض والرقي بموسم الحج خاصة ترتيبات نقل الحجاج.