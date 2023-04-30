الخارجية توضّح مستجدات إجلاء الطلبة الفلسطينيين من السودان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، أنه تم اجلاء 500 مواطن من أبناء جاليتنا من السودان منذ اندلاع الأزمة فيها.

وقالت الخارجية، إنه سيتم غداً الاثنين اجلاء دفعة جديدة من المواطنين والطلبة، بينما سيبقى 30 طالب طب في السودان لأنهم في المرحلة الأخيرة لدراستهم على أن تتم متابعة أوضاعهم لحين استكمال تخرجهم من الجامعات.

وأضافت أنها وضعت خطة شملت حصر الاعداد وتجميع المواطنين بمناطق آمنة والاشراف على مبيتهم وتوفير حاجياتهم داخل مقر السفارة، مؤكداً استمرار عمليات الاجلاء لكافة المواطنين الراغبين في المغادرة من السودان.

وتابعت: "بجهود متواصلة من خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين في الخرطوم، انطلقت اليوم حافلتان تقلان 118 مواطنا بينهم 30 طالبا من الخرطوم في طريقها إلى معبر ارقين البري بين السودان وجمهورية مصر العربية الشقيقة".

وأوضحت أن سفارة دولة فلسطين في القاهرة سيرت مع الطاقم المختص من السفارة 3 حافلات انطلقت باتجاه المعبر لاستقبال المواطنين والطلبة القادمين من السودان وتأمين نقلهم الى معبر رفح وبتسهيلات مميزة تقدمها مصر وسلطاتها واجهزتها المختلفة.