بالصور الرابطة الإسلامية تنظم لقاءً تضامنياً وسط القطاع

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، احتفالاً بعنوان تحت القيود أحلام لن تموت تضامناً مع الأسير القائد خضر عدنان المضرب عن الطعام ضد اعتقاله التعسفي لليوم السادس والثمانين في مدرسة فتحي البلعاوي في البريج وسط القطاع

بحضور كل من ممثل حركة الجهاد الإسلامي في وزارة الاسرى والمحررين الأستاذ ياسر مزهر ، مسؤول الرابطة في الإقليم الأستاذ يوسف خطاب ، الأسير المحرر سعد اليازجي وعدد من أعضاء مكتب الرابطة وكوادرها.

وتحدث الأستاذ سعد اليازجي بان الرابطة الإسلامية تقف اليوم مع رجل سلاحه الوحيد هو أمعاءه الخاوية الذي يصارع به العدو الغاشم في غطرسة سجونه، و يقول للعالم أجمع و للعدو الصهيوني أن عزيمتنا كالحديد لن تلين طالما نحن متواجدين على ساحة العز و الفخار هي ساحة فلسطين.

و من جانبه، وجه الأستاذ ياسر مزهر التحية لأيقونة المقاومة في الضفة الغربية الشيخ المجاهد خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم السادس و الثمانين على التوالي ، احتجاجا على اعتقاله التعسفي و الذي يعتبر الاضراب الأول ضد الاعتقال التعسفي .

و ذكر أ. مزهر أن الشيخ عدنان يعيش أسوأ أوضاعه الصحية التي وصفها أنه يفقد الوعي أكثر من مرة في اليوم و أنه لا يقدر على الوقوف على قدميه ، داعيا كل المؤسسات الدولية التحرك من أجل انقاذ روح الشخ عدنان قبل أن يفقد روحه في السجون الصهيونية .

وفي كلمة له عبر التسجيل الصوتي يبرق الأسير المحرر القائد ماهر الأخرس كل التحية لمقاومتنا الباسلة في كل الساحات التي توحدت من أجل قضية تحرير فلسطين، كما وأبرق بالتحية لصمود الشيخ القائد خضر عدنان في معركته مع جنود الاحتلال.











