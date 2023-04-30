محكمة الاحتلال تقرر تعيين جلسة جديدة للأسير المضرب عدنان الشهر المقبل

أكد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأحد30/4/2023م، أن محكمة (عوفر) العسكرية قررت تعيين جلسة جديدة لنظر في طلب الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي خضر عدنان.

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي :" انتهت قبل قليل جلسة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي دون صدور قرار حتى الآن على الاستئناف الذي قدمه محاميه على قرار المحكمة السابق والذي رفضت فيه الإفراج عنه بكفالة".

وبين النادي أن الجلسة عقدت بحضور الأسير عدنان عبر الفيديو كونفرنس، وجرى تعيين جلسة جديدة له في العاشر من أيار المقبل

وبالتزامن مع ذلك، حذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، من تبعات قرار الاحتلال منع كافة أشكال الزيارات عن الأسير الشيخ خضر عدنان، مطالبة المنظمات الدولية الإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتها أمام ما يمارس بحق الأسير عدنان.

يُشار إلى أنّ هذا الإضراب لـ"الشيخ عدنان" هو أطول إضراب يخوضه الأسير الشيخ على مدار سنوات اعتقاله الماضية، والتي خاض فيها خمس إضرابات سابقة، وهذا الإضراب السادس الذي يخوضه.