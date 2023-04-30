مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

قالت مصادر صحفية فلسطينية ، اليوم الإثنين30/4/2023م " إن عدداً من المستوطنون هاجموا اليوم أراضي المواطنين وأتلفوا محاصيلهم الزراعية في عدة مناطق بمسافر يطا، جنوب الخليل".

وبحسب المصادر، فإن مستوطنين هاجموا اراضي المواطنين في كل من "العين البيضا، ومغاير العبيد، وشعب البطم، ومنطقة الشومرة، والثعلة" بمسافر يطا والبادية البدوية، وقاموا برعي مواشيهم في محاصيل المواطنين الزراعية من القمح والشعير وأشجار الزيتون، ما تسبب بإتلاف جزء كبير منها، حيث تعود ملكيتها لعدد من العائلات عرف منها: الجندي، والجبارين، والزويدين، ومخامرة، وغيرها.

يشار إلى أن المستوطنون يتعمّدون تكرار هذه الاعتداءات بشكل يومي وبوتيرة متصاعدة خاصة في هذا الوقت، بهدف ضرب الموسم الرعوي وتدمير محاصيل المواطنين الزراعية، المقوم الرئيسي للثروة الحيوانية مصدر الدخل الاساسي، للأهالي في تلك المناطق، للضغط عليهم وتهجيرهم لصالح الاستيطان.