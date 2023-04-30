"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الإثنين "1 مايو"

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد 30/4/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين (1 مايو).

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أن أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء المدرجة ضمن كشف الحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/17)هنــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/17)هنــــــا، داعية المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت الداخلية على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر و ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، مشددة على أنها لن تسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.