محامي النائب الأردني "عماد العدوان" يكشف تفاصيل محاكمة الاحتلال

قال جواد بولس محامي النائب الأردني المعتقل في "إسرائيل" عماد العدوان إن جهات التحقيق الإسرائيلية تعتزم طلب تمديد توقيفه 8 أيام إضافية، موضحاً ان سيعترض على طلب التمديد وفقا لموقع عمون الاردني.

السلطات الإسرائيلية "لن تسمح للمحامي جواد بولس بمقابلة النائب لوجود أمر قضائي يمنع لقاء المحامي بموكله، صدر في اليوم الأول من اعتقاله".

وعن الإجراءات التي ستشهدها المحكمة، قال: "هو ظهور منفصل، حيث يدخل المحامي أولا وسنعترض على الطلب".

وأوضح أنه بعد خروج المحامين من المحكمة سيدخل النائب الأردني دون أن يكون هناك فرصة أمام الدفاع لمقابلته.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسبوع الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى الأراضي المحتلة.