اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا في الأردن غدا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد 30/4/2023 استضافة عمان لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا، غدا الإثنين.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية ، استضافتها غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

وقال البيان: "يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان 2023".

وأوضح أن هذا الاجتماع يبني على "الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".