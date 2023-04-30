ثلاثة أسرى من قلقيلية يدخلون اعواماً جديدة في سجون الاحتلال

دخل ثلاثة أسرى من قلقيلية أعوماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وهم :

الأسير نور الدين عدنان داود (44 عاماً)، دخل عامه الـ21 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله في عام 2003، وهو محكوم بالسجن لمدة 22 عاماً.

والأسير محمد طه (41 عاماً)، دخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2006، وهو محكوم بالسجن لمدة 21 عاماً.

فيما دخل الأسير علي شريف نزال (51 عاماً) عامه الـ17 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 20 عاماً.

حينما اُعتقل في العام 2007 كانت أكبر بناته تبلغ من العمر 4 أعوام، وأصغرهم خمسة أيام، وخلال سنوات أسره فقدَ والده، علماً أنه رُزق بطفل عبر النطف المحررة عام 2013.