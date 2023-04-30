التربية والتعليم تستنكر قرار الاحتلال هدم مدرستين في رام الله وبيت لحم

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس 30/4/2023 بشدة إصدار ما تسمى المحكمة الإسرائيلية حكماً جائراً بهدم مدرستي عين سامية برام الله، وجب الذيب في بيت لحم ، معتبرةً هذا الحكم والإجراء السافر من قبل الاحتلال الصهيوني بحق المدرستين جزء من الحرب الصهيونية المستمرة على التعليم الفلسطيني والمناهج والرواية والهوية الفلسطينية الأصيلة.

وبينت الوزارة ان هاتين المدرستين من بين 55 مدرسة يهددها الاحتلال بالهدم في مناطق متنوعة من الضفة الفلسطينية، وذلك بهدف أساسي منع الأطفال الفلسطينيين من التعليم، وإفساح المجال للمغتصبين بالعربدة على السكان الفلسطينيين وتنفيذ مخططات التوسع الاستيطاني.

وبينت الوزارة ان هذا الإجراء انتهاك خطير لكافة المواثيق والأعراف الدولية، فالقانون والمحاكم الصهيونية التي تتيح هدم المدارس وتشريد وتجهيل الأطفال هي قوانين عنصرية بحتة نتجت من عقلية استعمارية توسعية بغيضة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم العالي جميع الدول والجهات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بالعمل على وقف القرارات الصهيونية ومنع هدم المدرستين.