صحيفة : تحذيرات من انهيار مفاوضات التغيرات القضائية في "إسرائيل" والخميس شلل وطني

حذرت صحيفة يديعوت العبرية، اليوم الأحد 30/4/2023 من انفجار المفاوضات "الإسرائيلية" حول التوصل إلى توافق بخصوص صيغة متفق عليها لـ"التغييرات القضائية".

وبينت الصحيفة أن: "تظاهرة أنصار اليمين قبل يومين وسط القدس، وما رافقها من تصريحات حول إقصاء الآخر والدوس على صور كبار رموز القضاء في إسرائيل جعلت من استكمال المفاوضات في ديوان الرئيس مهمة بالغة التعقيد".

ودعت أحزاب المعارضة إلى "يوم شلل وطني" ، تعبيرا عن عودة الأمور إلى نقطة الصفر الخميس المقبل.

وطالبت المعارضة أنصارها بالمشاركة في تظاهرات عارمة وإغلاق الطرق، رفضا لنية الائتلاف الحكومي العودة لطرح التغييرات القضائية على الكنيست خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويشار إلى أن الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، والتعديلات القضائية، في "تل أبيب" وعشرات المناطق والمفارق الرئيسة تجددت مساء أمس السبت ، وذلك للأسبوع الـ17 على التوالي.