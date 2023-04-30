رداً على "أورسولا".. شبكة المنظمات الأهلية تدعو إلى مقاطعة احتفالات يوم أوروبا

دعت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية كافة مكونات وقطاعات الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة احتفالات الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا واللقاءات مع وفود الاتحاد الأوربي طوال شهر مايو 2023 وذلك احتجاجا على التصريحات المسيئة والتي أدلت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالتها المصورة التي تبنت فيها رواية الاحتلال الإسرائيلي وأنكرت نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من وطنه.

جاء ذلك خلال اجتماع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان في مقر الشبكة بمدينة غزة صباح اليوم مؤكدين على رفضهم لهذه التصريحات المسيئة والمتناقضة مع موقف الاتحاد الأوروبي نفسه، والطلب من الاتحاد الأوروبي بالتراجع عنها، لا سيما في ظل حكومة احتلال هي الأكثر يمينية وتطرفا وفاشية.

و دعا المجتمعون كافة مكونات وقطاعات الشعب الفلسطيني بالوقوف صفا واحدا برفض هذه التصريحات المتنكرة للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتي تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، واعتبر المجتمعون أن هذه التصريحات أخطر ما صدر إذ أنها تنكر وجود الشعب الفلسطيني من الأساس ولم تأت على ذكر النكبة أو الضحايا الفلسطينيين، وهي تكريس لنظام الأبارتهايد والفصل العنصري والاستعمار الكولونيالي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقد اتفق المجتمعون على البدء في سلسلة من الفعاليات رفضا واستنكارا للتصريحات المشينة .