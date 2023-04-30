أسعار المحروقات والغاز شهر 5 مايو 2023 في فلسطين سعر لتر البنزين والسولار شهر 5 وزارة المالية

أسعار المحروقات شهر 5 مايو 2023 في فلسطين سعر لتر البنزين والسولار شهر 5 وزارة المالية، ينتظر الفلسطينيون الإعلان الرسمي من الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في فلسطين عن تسعيرة المحروقات لشهر 5 مايو 2023، حتى يتعرفوا على الأسعار الجديد للتر البنزين والسولار، وهل ستنخفض أم ترتفع، خاصة في ظل عدم استقرارها من البلاد الأم في ظل الأوضاع السياسية السائدة في البلاد.

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 5 مايو 2023

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 5 مايو 2023، وتهتم عدو فئات من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بأسعار المحروقات والغاز خاصة وأنها تشهد حالة من عدم الاستقرار من المصدر الأم في ظل الأوضاع السياسية والعسكرية السائدة في البلاد، خاصة مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تعتبر الأولى من أقوى الدول التي تصدر الغاز للعالم، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 5 2023.





أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 5 2022

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 5 2022، وبالنسبة لشهر ابريل الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية في رام الله أسعار المحروقات وغاز الطهي في فلسطين لشهر ابريل 2023، إذ أفادت بأن سعر لتر البنزين 95 لهذا الشهر 6.58 شيكل، والبنزين 98 مقابل 7.28 شيكل، والسولار 6.02 شيكل للتر، والكاز 6.02 شيكل، لكن الأسعار تتغير من شهر إلى آخر وفق الأسعار العالمية كون فلسطين تتبع لنظام عالمي لا يمكن تجاوزه.

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 5 مايو 2022

أسعار المحروقات في فلسطين لشهر 5 مايو 2022، حتى هذا اليوم لم تصدر الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في رام الله أي أسعار للمحروقات في فلسطين لشهر مايو 2023، وستنشر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: الأسعار الجديدة فور إعلانها من قبل الجهة المختصة بذلك، أسعار المحروقات شهر 5 مايو 2023 في فلسطين سعر لتر البنزين والسولار شهر 5 وزارة المالية.