النيابة بغزة تطالب المواطنين بإعادة أموال أرباح شركة "تكنو إليت"

طالبت النيابة العامة، اليوم الأحد 30/4/2023، المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية وصفت بـ (الأرباح) من شركة "تكنو إليت"، بإعادتها وتسليمها للنيابة العامة في أسرع وقت.

وثمنت النيابة العامة، في تصريح صحفي، مبادرة بعض المواطنين، وحرصهم النابع من التزامهم بالقيم الدينية والمجتمعية قبل الواجب القانوني، بقيامهم بإعادة ما تحصلوا عليه من مبالغ مالية وصفتها شركة "تكنو إليت" بالأرباح ادعاءً منها بذلك، وقيامهم بإيداع تلك المبالغ لدى النيابة العامة.

ودعت النيابة العامة، كافة المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية وصفت بـ (الأرباح) تزيد عما قاموا بإيداعه لدى الشركة المذكورة، العمل على تسليمها للنيابة العامة في أسرع وقت، وذلك من خلال توجههم إلى مقر نيابة جرائم الأموال، لكونها أموالاً واجبة الضبط والتحريز بحسب القوانين النافذة.

وحذرت النيابة العامة من نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالشركة المذكورة، والتقيد بما يصدر عن الجهات المختصة بالخصوص.

وكانت النيابة أصدرت قراراً بإغلاق الشركة، بعد ورود شكاوى حول نصب واحتيال .