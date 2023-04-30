لأول مرة: إجازة لعمال بلدية غزة في عيدهم

أعلنت بلدية غزة اليوم الأحد 30/4/2023، منح عُمالها لأول مرة، إجازة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف يوم غدٍ الاثنين.

وأوضح حسين عودة المسؤول في قسم العلاقات العامة في البلدية، في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن البلدية قررت العام الحالي منح عمالها إجازة في يوم العمال، والبالغ عددهم 800 عامل.

وتحتفي فلسطين يوم غدٍ الاثنين الأول من آيار كل عام بيوم العمال، حيث يعتبر يوم عطلة رسمية في الكثير من البلدان حول العالم.

وأشار عودة إلى أن القرار الذي يشمل عمال النظافة وخدمات الصرف الصحي، ارتأت البلدية أن يكون يوم احتفاء وتقدير للعمال، ويوم إجازة فعلي وحقيقي وليس مجرد شعار يرفع.

وقال عودة:" ليس من المنطق ولا من الحق أن يُجاز الجميع ويبقى العامل في الميدان في يومه العالمي"

ودعا عودة المواطنين، غدًا أن يكونوا عونًا لأخوتهم بعدم إخراج النفايات والحفاظ على المصالح العامة ليقضي العُمال يومهم مع أسرهم في راحة من الأعباء اليومية.

ونوه عود، إلى أن القرار قد يستثنى منه بعض العمال خاصةً في المناطق التي لا تحتمل أن تنتظر فيها النفايات لأكثر من يوم كالأسواق المركزية.