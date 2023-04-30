علامات جديدة للمتحور الجديد "أركتوروس" لكورونا

قالت تقارير إعلامية إن متحورا جديدا لفيروس كورونا تحت مسمى "أركتوروس"، بدأت في الانتشار، في أكثر من 30 دولة.

المتحور الجديد بدأ في الظهور أول مرة في الهند، وهو منبثق من متحور أوميكرون، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية مراقبتها له.

وقد تم اكتشاف هذا المتحور في نهاية مارس/ آذار الماضي، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد البلدان التي تضررت منه إلى الآن يصل إلى 34 دولة.

من جهته حدد الدكتور فيبين فاشيشثا، الرئيس السابق للأكاديمية الهندية لطب الأطفال، أعراض "أركتوروس" في 8 أعراض، أولها ارتفاع في درجة الحرارة، بصورة أعلى مما كانت عليه في المتغيرات السابقة لكورونا.

ومنها كذلك السعال والاحتقان والتهاب الملتحمة، التهاب الحلق، سيلان الأنف، آلام الجسم والإرهاق والصداع

يشار إلى أن إصابات كورونا عموما شهدت انخفاضا في الفترة الماضية، حيث وصلت الحالات الجديدة المعروفة إلى 3.6 مليون حالة، إضافة إلى أكثر من 25000 حالة وفاة في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 26 مارس/آذار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 27% و39% مقارنة بما سبقها من فترات.

وقد مثلت الإصابة بالمتحور الجديد أركتوروس 45.1% من الحالات في الفترة من 6 إلى 12 مارس/آذار، بزيادة من 35.6% خلال نفس الأيام في فبراير/شباط.