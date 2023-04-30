تعديل موعد دوام مدارس "الأونروا" ليتوافق مع التوقيت الصيفي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:14 ص
30 ابريل 2023
مدارس الوكالة
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جدول دوام الاونروا بعد التعديل ضمن التوقيت الصيفي.jpg
 

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