مصادر محلية: مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطيني في بلدة بيت أمر بالخليل.

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:09 ص
30 ابريل 2023
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مصادر محلية: مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطيني في بلدة بيت أمر بالخليل.

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