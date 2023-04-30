القيادي نخلة: جرائم الاحتلال تزيد من تمسك شعبنا بحقه في المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المُحرر سعيد نخلة، اليوم الأحد 30/4/2023، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل حملته الشرسة بحق نشطاء وكوادر المقاومة في الضفة المحتلة وخاصة حركة الجهاد الإسلامي سواء بالاغتيال أو الاعتقال، مضيفاً أن العدو يسعى من خلال سياسة الاعتقال الإداري لإخماد صوت المقاومة والحرية.

وأضاف القيادي نخلة، أن سياسة قادة الاحتلال في استمرار القتل والاعتقال والتنكيل والتهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي، مشيراً إلى أن كل هذه الممارسات ستزيد من تمسك الشعب الفلسطيني بحقه والالتفاف حول خيار المقاومة بكل أشكالها حتى دحر المحتل عن أرضنا ومقدساتنا.

واعتبر نخلة، أن استهداف الاحتلال لقادة المقاومة لن تثنيهم عن مواصلة المقاومة، فأبناء شعبنا يدركون دورهم ومسؤولياتهم وواجبهم في مقاومة الاحتلال، مشيداً بالقيادي الأسير خضر عدنان الذي يواصل معركة الإضراب عن الطعام حتى نيل حريته من سجون الاحتلال.

يشار إلى أن القيادي سعيد نخلة (٦٤ عاماً) تحرر من سجون الاحتلال مؤخراً بعد اعتقال اداري استمر ١١ شهراً، وهو من الجيل المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وتعرض للاعتقال عدة مرات، أمضى خلالها ما يزيد عن 17 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقل في سجون السلطة 3 سنوات.