وزير العمل في حوار خاص مع "فلسطين اليوم":مليون و400 ألفٍ عامل في فلسطين وتفعيل الضمان الإجتماعي قريباً

حاوره الصحفي : علاء الهجين

أكد وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، اليوم الأحد 30 ابريل 2023، أن العمال الفلسطينيين كانوا ولا يزالون في مقدمة النضال الوطني ومدافعين عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، معتبراً أن أوضاع عملهم تختلف عن بقية أقرانهم في الدول الأخرى، بسبب اضطهادهم واستغلالهم من الجانب "الإسرائيلي" لاسيما الذين يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأوضح الوزير أبو جيش في حوار خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عشية يوم العمال العالمي الذي يوافق 1 مايو من كل عام، أن عدد الأيدي العاملة الفلسطينية نحو مليون و400 ألفٍ، منهم حوالي 190 ألفاً يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، يتعرض غالبيتهم للاضطهادات والابتزاز سواء على الحواجز "الإسرائيلية" التي تسفر عن سرقة أموالهم، أو من أرباب العمل "الإسرائيليين"، أو من خلال سماسرة التصاريح الذين يستولون على أكثر من ثلث أجرة العامل الشهرية، إضافة إلى ارتقاء عدد منهم سواء نتيجة إصابات العمل أو بعد الاعتداء عليهم من المستوطنين، وجنود الاحتلال.

وأشار إلى تنصل المشغل "الإسرائيلي" من حقوق العمال الفلسطينيين، خاصة المتقاعدين منهم، على الرغم من وجود نصوص ضمن "بروتوكول باريس الاقتصادي" تنص على ذلك، مبيناً أن وزارة العمل تسعى بكل الطرق القانونية الممكنة لاسترجاع حقوقهم التي تعد بمليارات الشواكل.

وشدد على وجود حقوق للعمال الفلسطينيين بحاجة إلى تحقيقها، أبرزها زيادة الأجر لهم غير الكافي لسد مستلزمات ومتطلبات الحياة، وضمان اجتماعي للذين يبلغون سن التقاعد، منوهاً إلى أن وزارة العمل تسعى خلال الأيام القليلة المقبلة على إعادة الحوار الوطني الاجتماعي بملف الضمان الاجتماعي، كونه يكفل للعامل الفلسطيني في القطاع الخاص على وجه الخصوص ليعيش حياة كريمة خاصة في سن الشيخوخة....

يتبع نشر الحوار كاملاً بعد قليل :