الرئيس الإيراني: أي زعزعة بأمن العراق زعزعة لأمننا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أي زعزعة بأمن العراق يعد زعزعة لأمن بلاده.

ووصل الرئيس العراقي على رأس وفد رفيع المستوى صباح اليوم العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية.

ويضم الوفد المرافق كلا من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، بالعاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بلغ أكثر من 10 مليارات يورو.

وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى طهران في زيارة رسمية"، لافتة إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".