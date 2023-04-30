إصابة عدد من طلاب مدرسة تقوع بعد محاصرتها من قبل قوات الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:13 ص
30 ابريل 2023
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أصيب عدد من طلبة مدرسة تقوع الثانوية للذكور جنوب شرق بيت لحم، اليوم الأحد، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدرستهم بعد أن حاصرتها.

وأفاد مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر بأن قوات الاحتلال حاصرت مدرسة ذكور تقوع الثانوية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق بين الطلبة.

يشار إلى أن مدارس بلدة تقوع تتعرض لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، تتمثل بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الطلبة وملاحقتهم واعتقالهم.

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