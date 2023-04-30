كم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الأحد 30/4/2023 عيار 21 –وعيار 18

كم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الأحد 30/4/2023 ، تساؤل يراود العديد من المواطنين في مصر حيث ان سعره يشهد استقرارًا تزامنا مع استقرار سعر الدولار، حيث سجل سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 30.8380 جنيها للشراء، 30.9357 للبيع ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكن اسعار الذهب اليوم الأحد 30/4/2023 .

كم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الأحد 30/4/2023عيار 21-عيار 18

أسعار الذهب في مصر، حتى وقت النشر، عيار 24 سجل 3040.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 3000.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

الذهب عيار 21 في مصر سجل 2650 جنيها (شراء)، 2600 جنيه (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام.

الذهب عيار 18 نحو 2271.75 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 2230.25، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80 و120 جنيهًا على كل جرام.

سعر الذهب عيار 14 نحو 1763 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 21600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار عن آخر تعاملات البورصات العالمية، لتباع حاليا أونصة الذهب بـ 1990 دولارا، وفي الشراء وصل إلى 2004.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد

ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار21 اليوم من جديد بالمقارنة بأسعار الذهب، ليصل جنيه الذهب اليوم بـ 21300 جنيه للبيع.

كم سعر الذهب النهاردة في مصر اليوم الأحد 30/4/2023

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,994 شراء 3,051

عيار 22 بيع 2,745 شراء 2,797

عيار 21 بيع 2,620 شراء 2,670

عيار 18 بيع 2,246 شراء 2,289

عيار 14 بيع 1,747 شراء 1,780

عيار 12 بيع 1,497 شراء 1,526

الاونصة بيع 93,122 شراء 94,899

الجنيه الذهب بيع 20,960 شراء 21,360

الكيلو بيع 2,994,286 شراء 3,051,429

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30/4/2023

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,960 جنيه $64.04

سعر الذهب عيار 22 1,796 جنيه $58.70

اسعار الذهب عيار 21 1,715 جنيه $56.04

اسعار الذهب عيار 18 1,470 جنيه $48.03

سعر الذهب عيار 14 1,143 جنيه $37.36

سعر الذهب عيار 12 979.75 جنيه $32.02

سعر الذهب عيار 9 734.82 جنيه $24.01

اسعار أوقية الذهب 60,941 جنيه $1,992

اسعار جنيه الذهب 13,717 جنيه $448.28

اسعار كيلو الذهب 1,959,504 جنيه $64,039

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30/4/2023

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 إبريل 1,960 1,715 1,470 1,143 979.75

28 إبريل 1,978 1,731 1,484 1,154 989.08

27 إبريل 1,977 1,730 1,483 1,153 988.49

26 إبريل 1,980 1,733 1,485 1,155 990.14

25 إبريل 1,986 1,738 1,489 1,158 992.86

24 إبريل 1,977 1,730 1,482 1,153 988.29

23 إبريل 1,972 1,725 1,479 1,150 985.80

22 إبريل 1,953 1,709 1,465 1,139 976.34

21 إبريل 1,971 1,725 1,478 1,150 985.59

20 إبريل 1,993 1,744 1,494 1,162 996.28