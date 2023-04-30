تشهد أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 30/4/2023 ، استقراراً في ظل التقلبات اليومية على اسعار الذهب عالمياً ، حيث جاءت اسعار الذهب في الاردن عيار 18 بقيمة 34.07 ديناراً ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 30/4/2023 .0
سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 30/4/2023
اسعار الذهب عيار 18 34.07 دينار $48.03
سعر الذهب عيار 14 26.50 دينار $37.36
سعر الذهب عيار 12 22.71 دينار $32.02
اسعار أوقية الذهب 1,413 دينار $1,992
كيف جاء سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 30/4/2023
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 45.43 دينار $64.04
سعر الذهب عيار 22 41.64 دينار $58.70
اسعار الذهب عيار 21 39.75 دينار $56.04
اسعار الذهب عيار 18 34.07 دينار $48.03
سعر الذهب عيار 14 26.50 دينار $37.36
سعر الذهب عيار 12 22.71 دينار $32.02
اسعار أوقية الذهب 1,413 دينار $1,992
اسعار جنيه الذهب 318.01 دينار $448.28
اسعار كيلو الذهب 45,429 دينار $64,039
الذهب في الأردن اليوم الاحد 30/4/2023
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
29 إبريل 45.43 39.75 34.07 26.50 22.71
28 إبريل 45.41 39.74 34.06 26.49 22.71
27 إبريل 45.39 39.72 34.04 26.48 22.70
26 إبريل 45.37 39.70 34.03 26.46 22.68
25 إبريل 45.63 39.92 34.22 26.62 22.81
24 إبريل 45.37 39.70 34.02 26.46 22.68
23 إبريل 45.28 39.62 33.96 26.41 22.64
22 إبريل 45.28 39.62 33.96 26.41 22.64
21 إبريل 45.26 39.60 33.94 26.40 22.63
20 إبريل 45.71 39.99 34.28 26.66 22.85