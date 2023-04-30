تشهد أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 30/4/2023 ، استقراراً في ظل التقلبات اليومية على اسعار الذهب عالمياً ، حيث جاءت اسعار الذهب في الاردن عيار 18 بقيمة 34.07 ديناراً ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 30/4/2023 .0

سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 30/4/2023

اسعار الذهب عيار 18 34.07 دينار $48.03

سعر الذهب عيار 14 26.50 دينار $37.36

سعر الذهب عيار 12 22.71 دينار $32.02

اسعار أوقية الذهب 1,413 دينار $1,992

كيف جاء سعر الذهب في الأردن اليوم الاحد 30/4/2023

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 45.43 دينار $64.04

سعر الذهب عيار 22 41.64 دينار $58.70

اسعار الذهب عيار 21 39.75 دينار $56.04

اسعار الذهب عيار 18 34.07 دينار $48.03

سعر الذهب عيار 14 26.50 دينار $37.36

سعر الذهب عيار 12 22.71 دينار $32.02

اسعار أوقية الذهب 1,413 دينار $1,992

اسعار جنيه الذهب 318.01 دينار $448.28

اسعار كيلو الذهب 45,429 دينار $64,039

الذهب في الأردن اليوم الاحد 30/4/2023

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 إبريل 45.43 39.75 34.07 26.50 22.71

28 إبريل 45.41 39.74 34.06 26.49 22.71

27 إبريل 45.39 39.72 34.04 26.48 22.70

26 إبريل 45.37 39.70 34.03 26.46 22.68

25 إبريل 45.63 39.92 34.22 26.62 22.81

24 إبريل 45.37 39.70 34.02 26.46 22.68

23 إبريل 45.28 39.62 33.96 26.41 22.64

22 إبريل 45.28 39.62 33.96 26.41 22.64

21 إبريل 45.26 39.60 33.94 26.40 22.63

20 إبريل 45.71 39.99 34.28 26.66 22.85