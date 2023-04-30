تخلى عنها فوراً...أشياء في منزلك تؤثر سلباً على القلب والرئتين!

كشف أخصائي في مجال الطب التجديدي، عن أشياء في منزل معظم الناس تؤثر سلباً على القلب والرئتين، داعياً إلى التخلي عنهم فوراً.

وقال الطبيب البريطاني: إن عيدان الروائح (البخور) ومعطرات الهواء إضافة إلى 6 أشياء أخرى تؤثر سلباً في القلب والرئتين.

وأوضح الطبيب، أن هناك ثمانية أشياء منزلية تؤثر سلباً في حالة القلب والرئتين، مضيفاً: "هذه الأشياء هي بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه: مزيلات العرق ومعطرات الهواء والهباء الجوي وبخاخات الشعر ومساحيق التنظيف ومزيلات الدهون في المطبخ والحمام".

وقال: "تحتوي هذه المستحضرات على مواد عضوية طيارة تهيج الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب الغثيان والدوار وتلف الأعصاب وأعضاء الجسم الأخرى"، مؤكداً على ضرورة وجود أكبر عدد ممكن من النباتات في غرف المنزل.

وتابع: "هذه النباتات تنقي الهواء وتريح العيون. ومن الضروري تهوية المنزل بصورة دورية وجيدة".