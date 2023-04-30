خاطفون نيجيريون يطلقون سراح 74 طفلاً بعد دفع الفدية

أطلق مسلحون سراح 74 طفلاً، من بين نحو 80 طفلاً خطفوهم هذا الشهر في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا بعد دفع الفدية لهم.

وقال اثنان من أولياء الأمور في قرية وادزاماي بولاية زامفارا: إن كلا منهما دفع 20 ألف نايراً (43.50 دولاراً)، وإن أطفالهما من بين من أطلق سراحهم، الجمعة، ويعانون من سوء تغذية شديد.

وأفاد مسؤول قروي في وادزاماي، بأن 11 شخصاً ما زالوا مخطوفين، وإن اثنين لقيا حتفهما في أثناء محاولة الفرار من الخاطفين.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) في وقت سابق من الشهر، أن مسلحين خطفوا 85 شخصاً من مستوطنة وانزاماي في زامفارا، وبحسب التقرير، كان معظم المختطفين من النساء والأطفال.

وتتكرر هجمات العصابات وعمليات الخطف في زامفارا، خاصة في المناطق الريفية.