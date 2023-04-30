بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وسرايا القدس تمطرها بصليات من الرصاص والقنابل المتفجرة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد 30 ابريل 2023، مدنية طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، واندلعت اشتباكات مُسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطينيين، أجبرت القوة الاحتلالية على الانسحاب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال مُعززة بالآليات العسكرية اقتحمت طولكرم ومخيمها، لكنها تفاجأت بتصدي مقاومين لها ما أدى إلى اشتباكات مُسلحة.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أن مجموعاتها قامت بالتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم ومخيمها الصامد، وأمطرتهم بصليات الرصاص المبارك والقنابل المتفجرة في أكثر من محور.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان عسكري: "بوركت سواعد المجاهدين والمقاتلين من أبناء شعبنا، وحمى الله اهلنا وابطالنا من مكر الاحتلال المجرم".

وتستبسل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب سرايا القدس في التصدي لقوات الاحتلال التي تقتحم المدن والبلدات بشكل متكرر وترتكب الجراءم من قتل واعتقال المواطنين واعاثة الخراب في المنطقة.