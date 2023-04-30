الأرصاد الجوية: أجواء باردة نسبياً وفرصة لتساقط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 30 ابريل 2023، أن يكون الجو غائمًا جزئياً بارداً نسبيا نهاراً وباردًا في ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.