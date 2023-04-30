الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع الرجاء

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل سلبيا مع الرجاء المغربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل الأهلي بمجموع المباراتين، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وأدار المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم، وبذلك يضرب الأهلي موعدا مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تخطي الأخير عقبة شباب بلوزداد في الدور ربع النهائي.

الشوط الأول

بدأت المباراة بحماس واضح من لاعبي الرجاء الذين ضغطوا بقوة، مُستغلين الدعم الجماهيري الغفير، واعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة، وتعرّض محمود عبد المنعم كهربا للعرقلة في منطقة جزاء الرجاء، لكن الحكم الليبي رفض احتساب ركلة جزاء أو اللجوء لتقنية الفار وأمر باستكمال اللعب.

وهدأ اللعب قليلاً قبل أن ينشط الفريق مرة أخرى وتعرض حمدي فتحي ومحمد هاني لأكثر من إصابة بسيطة ويستكملان المشاركة في اللقاء، وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطرة للرجاء وتصدى لتسديدة قوية في الدقيقة 28 من يسري بوزوق.

وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة من الرجاء ونال محمود كهربا من الأهلي ومحمد زريدة من الرجاء بطاقة صفراء للاحتكاك، وحاول الفريق المغربي تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول وواصل الأحمر اللعب على الهجمة المرتدة التى لم ينجح كهربا أو بيرسي تاو أو الشحات في استغلالها.

وطالب لاعبو الرجاء باحتساب ركلة جزاء لهم بدعوى قيام ديانج بعرقلة أحد لاعبي الرجاء، ولجأ الحكم الليبي معتز إبراهيم لتقنية الفار ويحتسب الكرة ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن يسري بوزوق أهدرها، بعدما سددها في العارضة، بعدها عاد اللعب وسط الملعب ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، آليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

فيما ضم تشكيل الرجاء كلاً من، أنس الزنيتي في حراسة المرمى، إسماعيل المقدم - مروان هدهودي - محمود بنتايك - عبد الإله مدكور في الدفاع، روجير أوهولو - محمد زريدة - محمد المكعازي - يسري بوزوق في الوسط، نوفل الزهروني - حمزة خابا في الهجوم.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنشاط متواصل للرجاء الذي استحوذ على وسط الملعب، قبل أن يُسدد حسين الشحات كرة قوية بعد مراوغة دفاع الفريق المغربي لكن الكرة ترتد بعد اصطدامها بالقائم.

وأجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تغييرا أول للفريق بنزول محمد شريف بدلاً من كهربا في الدقيقة 58، وعادت السيطرة للرجاء على مُجريات الملعب مع محاولات مُتباعدة من الأهلي للتسجيل.

وقاد حسين الشحات هجمة خطرة للأهلي من ناحية اليسار، لكن غياب الفاعلية أفسد هذه الهجمة، قبل أن ينال الشحات بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 73، وواصل الرجاء الضغط المُستمر على الأهلي.

في الدقيقة 80 شارك أحمد عبد القادر بدلاً من بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات، وشكّلت الهجمة المرتدة للأهلي خطورة على مرمى الرجاء.

وشارك أحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح بدلاً من ديانج ومحمد هاني، وتعرّض ياسر إبراهيم لإصابة غادر على أثرها الملعب في الدقائق الأخيرة، وبعدها انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ليتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة.