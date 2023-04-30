بالفيديو برشلونة يسحق بيتيس ويقترب خطوة من تحقيق لقب الدوري

دك برشلونة مرمى ضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.



وسجل أهداف المباراة، أندريس كريستنسن وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجيدو رودريجيز بالخطأ في مرماه في الدقائق 14 و36 و39.ط و82.



استعاد برشلونة بهذا الفوز توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، رافعا رصيده إلى 79 نقطة، ليعزز صدارته لقمة الليجا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد.



أما ريال بيتيس، فقد تجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز السادس، بعدما تلقى خسارته رقم 11 في الدوري هذا الموسم.

وفيما يلي أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني الممتاز2023م:



