سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الأحد 30/4/2023م، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الأحد في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية خلال تعاملات أمس السبت 29 أبريل/ نيسان في السوق السوداء، ليواصل موجة صعوده المستمرة على مدار الأيام الماضية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الأحد 30/4/2023م، وقفز سعر الدولار في مقابل الليرة السورية على مدار الأيام الماضية ليتجاوز حاجز 8 آلاف ليرة مع تدخلات مصرف سوريا المركزي بخفض الليرة في إطار خطة لتوحيد سعر الصرف.

وخفض مصرف سوريا المركزي سعر الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة الخميس الماضي ليصل سعر الدولار الواحد إلى 7500 ليرة.\

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الأحد 30/4/2023م، وواصل سعر الدولار اليوم فى مقابل الليرة السورية قفزاته القياسية ليصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 7975 ليرة للشراء و8050 ليرة للبيع.

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 797 ألف ليرة سورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الأحد 30/4/2023م، وحول سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، فقد ارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 8773 ليرة للشراء و 8861 ليرة للبيع مقابل 8671 ليرة للشراء و8759 ليرة للبيع أمس .

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الأحد 30/4/2023م، وبشأن سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء، فقد ارتفع سعر الليرة التركية اليوم في سوريا إلى 408 ليرات للشراء و414 ليرة للبيع.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة





سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

في مقالنا سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الأحد 30/4/2023م، سنرفق لكن مقطع فيديو يوضح لكم أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 30/4/2023م: