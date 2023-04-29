سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30/4/2023-سعر الدولار مقابل الجنيه المصري-شهد سعر الدولار الأمريكي في مصر اليوم الأحد 30/4/2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري، وسط توقعات بتحقيق معدلات نمو 4% للعام المالي الحالي، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30/4/2023-سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30/4/2023

وأظهر استطلاع رأي نشرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري قد ينمو 4% خلال العام المالي الجاري 2022-2023، و4.5% في العام المقبل، بما يتماشى مع التوقعات الحكومية للعام الجاري.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على حزمة تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار لتنفيذ عدداً من الإصلاحات الاقتصادية على خلفية الأزمة التي لحقت بالاقتصاد المصري نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لخروج استثمارات بقيمة تصل لـ 20 مليار دولار .

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

ووفقا لاستطلاع رويترز التي تم بين 6 إلى 26 أبريل/ نيسان الجاري وشمل 13 اقتصادياً، سيستمر الاقتصاد في الصعود وصولاً إلى 5% عام 2024-2025.

وتتوافق التوقعات مع توقعات الحكومة المصرية المنشورة في خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي في 30 نوفمبر / تشرين الثاني، ووفقا لبيانات حكومية سابقة فإنها تستهدف تحقيق معدلات نمو 5% في 2023-2024.

سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر مستوى 37 جنيها للدولار الواحد، وسط عودة للمضاربات من جديد خلال التعاملات الأخيرة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تماسك سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم للأسبوع السادس على التوالي ليستقر عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهر

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري الحكومي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك ابوظبي الإسلامي (

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.