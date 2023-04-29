في حادثة مثيرة: غُراب يسحب علم "إسرائيل" من على السارية ويلقيه أرضاً

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:01 م
29 ابريل 2023
علم اسرائيل
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في حادثة مثيرة: غُراب يسحب علم "إسرائيل" من على السارية ويلقيه أرضاً

 

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