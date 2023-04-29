راصد جوي يوضح.. هل يشهد طقس فلسطين هطول للأمطار الأيام المقبلة؟

بين الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت29/4/2023م، طبيعية الحالة الجوية الفلسطينية المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع الراصد العلامي خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تسجل الحالة الجوية ارتفاعا لدرجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الجاري (الأربعاء والخميس والجمعة) تصل فيها درجات الحرارة في بعض المناطق الفلسطينية فوق الـ30 درجة مئوية

كما توقع العلامي بحسب الإشارات الجوية الأولية؛ أن تتأثر الحالة الجوية الفلسطينية بكتلة هوائية باردة مع بداية الأسبوع المقبل تشهد فيها درجات الحرارة انخفاضا كبير تسجل في بعض المناطق بحدود 20 درجة مئوية

وبشأن إمكانية هطول الأمطار، أكد الراصد الجوي أن الفرصة تبقى مهيأة لهطول أمطار في بعض المناطق الفلسطينية ولكن ضعيفة، مبيناً أن الكتلة الهوائية ستتضمن رياح نشطة غير مستقرة.