بالفيديو ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة في الدوري بعد فوز كبير على ألميريا

قلص ريال مدريد فارق النقاط مع غريمه ومتصدر الدوري الاسباني الممتاز برشلونة الذي يجمعه لقاء مع ريال بيتيس في اطار الجولة الـ32 من الدوري الاسباني عند الساعة الـ10:00 بتوقيت القدس الشريف ، عقب فوزه على ألميريا بنتيجة (4-2)، مساء اليوم السبت.

وسجل لريال مدريد، كريم بنزيما "هاتريك" في الدقائق 5 و17 و42، ورودريجو 47، بينما سجل لألميريا لازارو في الدقيقة 46، ولوكاس روبيرتوني في الدقيقة 61.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

وفيما يلي مقطع فيديو أهداف ريال مدريد وألميريا في الدوري الاسباني الممتاز 4/2: