هجوم سيبراني يعطل موقع "إسرائيلي"

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم السبت29/4/2023م "إن موقع بحدري حريديم تعرض قبل قليل لهجوم سيبراني".

وبحسب موقع (حدشوت حموت)، فإن مجموعة تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، شنت هجوم سيبراني استهدافه موقع "بحدري حريديم"، أدى لتعطله.

يشار إلى أن "أنونيموس سودان" قد شنت خلال الأيام الماضية عشرات الهجمات السيبرانية ضد مواقع "إسرائيلية"، ومن هذه المواقع موقع شركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت "سيلكوم" و"بارتنر" وجامعة تل أبيب وصحيفة "جيروزاليم بوست"، وموقع شركة المياه "ميكوروت"، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" انذاك.