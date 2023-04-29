بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء الرياضي في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان- بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة بي ان سبورت، في مباراته مساء اليوم السبت29/4/2023، يسعى فريق الأهلي المصري لتخطي الرجاء المغربي في مباراته في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتأهل لنصف نهائي دوري أفريقيا وتحقيق اللقب، خاصة بعد البداية الغير ناجحة لفريق العاصمة المصرية العملاق المصري ومتصدر الدوري المصري الحالي 2023م، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الرياضي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا2023، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المكثفة التى تجرى بشكل دائم من قبل عشاق مباراة الأهلي والرجاء الرياضي مباشر.

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وبث مباشر مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر، ستقام على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، وستعرض مباراة الأهلي والرجاء مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4 وبتعليق رؤوف خليف ، لهذا وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الرياضي بث مباشر الان، كون عمليات البحث عن مشاهدة مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا اليوم ستكون الأكثر بحثاً عبر محرك قوقل وغيرها.

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وفي مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان- بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة بي ان سبورت، وقبل الدخول لرابط بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء المغربي الان في أفريقيا، سنرفق لكم التشكيل المتوقع لنادي الأهلي المصري أمام الرجاء في أفريقيا اليوم مباشر،

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء الليلة في مباراة إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

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واطار مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان- بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة بي ان سبورت، ووفقاً لوسائل الاعلام المصرية، سيدخل الأهلي أمام الرجاء المغربي في حراسة المرمى: محمد الشناويـ اما خط الدفاع: على معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، فيما سيحل في خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، أما خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد عبدالمنعم كهربا.





تشكيل الأهلي أمام الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد عبدالمنعم كهربا

بث مباشر ماتش الاهلي والرجاء المغربي اليوم في أفريقيا

وبث مباشر ماتش الأهلي والرجاء المغربي في أفريقيا ، وفقًا لتدريبات الأهلي الأخيرة، فإنه من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مباراة الأهلي ضد الرجاء الليلة بطريقة متوازنة حيث سبق وفاز الأهلي على الرجاء في مباراة الذهاب التي أقميت في استاد القاهرة بهدفين نظيفين ما يسهل من موقف الأهلي ضد الرجاء، وضمن مقالنا الذي حمل عنوان بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان- بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بي ان سبورت، سنرفق لكم تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم.

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم

التردد: 12054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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ومشاهدة مباراة الأهلي والرجاء الرياضي في دوري أبطال أفريقيا اليوم، ويستضيف ملعب استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب الليلة مباراة الاهلي والرجاء المغربي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وكما اعتاد الجمهور المصري، ستقوم قناة بي إن سبورتس القطرية ببث مباراة الأهلي والرجاء المغربي الليلة في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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ونظراً لان مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي ستعرض على قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 4 بتعليق رؤوف خليف ، سنرفق لكم في مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت الان- بث مباشر مباراة الأهلي اليوم قناة بي ان سبورت، تردد قناة beIN Sports HD 4 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في أفريقيا بث مباشر مساء اليوم السبت29/4/2023. وهو على النحو التالي:

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء المغربي في أفريقيا الان

التردد: 12054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

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📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.🦅

🔴| #يلا_يا_أهلي

⚫️| #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/p111tZ3IRu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 29, 2023

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