مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال قرب "حاجز سالم العسكري" غرب جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم السبت 29/4/2023م، النار تجاه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" غرب مدينة جنين

وقالت مصادر محلية "إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون من سيارة مسرعة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز سالم العسكري الواقع شمال غرب مدينة جنين".

وبينت المصادر أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف بعد، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.