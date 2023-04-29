كيف سيعوض أنشيلوتي غياب مودريتش؟

تلقى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد نبأ صادما بإصابة الكرواتي لوكا مودريتش نجم الميرينجي.

وسيغيب مودريتش عن النادي الملكي لنحو أسبوعين على خلفية الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة جيرونا الماضية بالدوري الإسباني.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الخيارات المتاحة أمام أنشيلوتي لتعويض غياب مودريتش عن المباريات المقبلة.



وذكرت أن الخيار الأول أمام أنشيلوتي هو الدفع برودريجو ليلعب خلف بنزيما، مما يعني الدفع بماركو أسينسيو في الجناح الأيمن.



وتابعت: "الخيار الثاني والطبيعي هو دخول سيبايوس مكان مودريتش، خاصة أنه يمتلك القدرة على السيطرة على الكرة والتمرير الجيد أيضًا".



وتساءلت الصحيفة عما إذا كان أنشيلوتي سيمنح سيبايوس مكانة بارزة في تشكيل الفريق بالمباريات المهمة "وهو ما لم يفعله المدرب حتى الآن".



وأكملت: "يمكن لأنشيلوتي أن يختار إزالة كامافينجا من مركز الظهير الأيسر ليضعه في خط الوسط، لكن هذا التغيير سيجعل الريال يتخلى عن طريقة (4-2-3-1) ويعود إلى (4-3-3) مع خط وسط مكون من فالفيردي وكامافينجا وكروس".



وواصلت: "تشواميني أيضا يعد خيارا متاحا، ورغم أنه لم يعد قطعة أساسية بالفريق، إلا أن أنشيلوتي يمكن أن يراهن عليه كمحور بجانب فالفيردي وكروس".



واختتمت: "هذا الأمر سيمنح كامافينجا أيضًا فرصة الاستمرار في الجانب الأيسر".