أسعار الذهب في غزة تواصل الإرتفاع ..والنقيب يوضح مصير أسعاره حتى نهاية العام

توقع نقيب نقابة الصاغة بالذهب في غزة، ياسر حبوب، اليوم السبت، استمرار ارتفاع أسعار معدن الذهب عالمياً حتى نهاية العام الجاري، كما وتشهد أسعار البيع صعودًا في قطاع غزة، لا سيما في الأيام الأخيرة.

وأوضح حبوب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا الارتفاع مرتبط بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات الاجنبية في مقدمها الدولار الأمريكي، إضافة إلى تغيرات عالمية أخرى.

وقال نقيب الصاغة بالذهب: إن "المنحى العالمي يشير إلى صعود سعر المعدن الأصفر الثمين، كما وسيسجل ارتفاعًا أخر خلال الأشهر المقبلة".

وفيما يتعلق بسعر الذهب محليًا، أكد حبوب، أن الأسعار مرتفعة نظرًا للارتفاع العالمي، حيث تم شراء الغرام الواحد بـ40 دينار خلال اليومين الماضيين، وبات الان بسعر 39.5.

وأشار إلى أن نزول سعر الغرام كان نتيجة تراجع توفير عملة الدينار الورقية بالأسواق جراء زيادة الإقبال الشديد عليها من المواطنين.، متوقعًا أن يتم معالجة هذه المعضلة خلال الأيام المقبلة القليلة.

وأضاف أن يتم حاليًا شراء الغرام الواحد من عيار 21 بحدود 39.5 دينار، وبـ41 للبيع، في الأسواق، لافتًا إلى أن عملية القوة الشرائية من المستهلكين تشهد ترنحاً، أي بين الإرتفاع والإنخفاض.