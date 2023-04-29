المعتقل عمارنة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ7 رفضًا لاعتقاله الإداريّ

يواصل اليوم السبت 29/4/2023 المعتقل الشيخ مجد عمارنة (51 عامًا)، من بلدة يعبد/ جنين بالضفة المحتلة، والمعروف بالشيخ عز الدين عمارنة، إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عمارنة، ضرير، ويعاني من عدة مشاكل صحيّة وهو بحاجة إلى رعاية، ومتابعة صحية بشكل دائم.

وبيّن أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عمارنة في 21 شباط 2022، وقد صدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 شهور، فيما صدر بحقّه أمر ثالث في شهر آذار المنصرم لمدة أربعة شهور، وبذلك يكون قد أمضى في الاعتقال الحالي 14 شهرًا، علمًا أنّه أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات جلّها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

للأسير خمسة من الأبناء والبنات، أبنائه الذكور معتقلين في سجون الاحتلال إلى جانبه، وهما أحمد ومجاهد، نجله أحمد معتقل إداريّ، فيما يقضي نجله مجاهد حكما بالسّجن لمدة 24 شهرًا.