تراجع بعد ارتفاعات جنونية | طالع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29-4-2023

سعر غرام الذهب اليوم السبت 29 ابريل 2023 مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات منتصف النهار، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الذهب عيار 21 و 18 و 24 في الأسواق المحلية المصرية، وذلك بعد الارتفاعات الجنونية التي طرأت على سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتعتبر أسعار الذهب في مصر من اهم ما يبحث عنه مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي و محركات البحث حول العالم، حيث يولي هؤلاء اهتماماً بالغاً بأسعار الذهب حول العالم، وخصوصاً في مصر، ولذلك يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات مساء اليوم السبت 29-4-2023.

كم سعر الذهب في مصر اليوم السبت

شهد سعر الذهب في مصر تراجعاً اليوم السبت بعد قفزات ملحوظة خلال الأيام الماضية، وسط توقعات باستمرار انخفاض آخر على سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية.

وكان سعر الذهب وخصوصاً عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر شهد قفزات قياسية خلال الأيام التي تلت عيد الفطر المبارك، لا سيما أن تلك الأيام تشهد اقبالاً على شراء الذهب، لأنه موسم أفراح، ما يزيد الطلب على شراء الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 تراجعاً اليوم، حيث 3029 جنيها للشراء و3063 جنيها للبيع مقابل 3086 جنيها للشراء و3143 جنيها للبيع أمس.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري في مصر هبوطا بنحو 43 جنيها ليصل إلى 2271 جنيها للشراء و2297 جنيها للبيع مقابل 2314 جنيها للشراء و2357 جنيها للبيع، أمس .

وجاء سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر عند 2650 جنيها للشراء و2680 جنيها للبيع مقابل 2700 جنيه للشراء و2750 جنيها للبيع أمس، وفقا لمنصة آي صاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي اليوم في مصر 23245 جنيها.