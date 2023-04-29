د. القططي: تفعيل قضية الأسرى تحتاج الكثير من العمل لتدويلها حول العالم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. وليد القططي أن تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين بحاجة إلى الكثير من العمل، لتدويلها ولتصبح قضية كل حر حول العالم.

وقال القططي في كلمة له خلال معرض "نتنفس حرية" إن المعرض هو جزء من المطلوب الذي قامت به مؤسسات الأسرى، التي انتجت مكوناته من اللوحات الفنية والكتب ومقاطع الفيديو التي تصور حياة الأسرى.

وأضاف القططي قائلاً: "هذا جزء من المجهود الإعلامي المقاوم الذي ينتصر لمعركة الأسرى ومعركة خضر عدنان، الذي سينتهي بالانتصار، كون نصره نصر لكل الحركة الوطنية الأسيرة".

و أشار الى أن تفعيل قضية الأسرى بحاجة للكثير من العمل، ضمن هذا العمل المعرض الذي نشاهده، وينتصر لقضية الأسرى، ويقدم روايتهم للعالم، وينقل جزء من المعاناة والبطولة التي يمرون بها.

و أكد د. القططي بأن قضية الأسرى قضية وطنية فلسطينية وقضية قومية عربية وإنسانية عالمية تهم كل الثوار الذين يناضلون من أجل الحرية.