هجوم الكتروني يستهدف موقعاً "اسرائيلياً" متخصص في تشغيل الانذارات

أفادت مصادر عبرية اليوم السبت بأن هجوماً إلكترونياً استهدف الموقع الإلكتروني لشركة "evigilo" الصهيونية المتخصصة في تشغيل الإنذارات، بالإضافة إلى موقع "iwi" المتخصصة في تصنيع الأسلحة.

ووفقاً لموقع خدشوت يسرائيل العبري، فإن هجوماً إلكترونياً استهدف موقعًا إسرائيليًا متخصص في تشغيل الإنذارات، بالإضافة الى موقع iwi المتخصص بتصنيع الأسلحة.

وتعرضت عدة مواقع إسرائيلية لهجوم إلكتروني، بداية الشهر الجاري، نفذه هاكرز متضامنون مع فلسطين.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فقد تسبب الهجوم في تعطل مواقع 10 جامعات "إسرائيلية" بعد تعرضها لهجوم إلكتروني من قبل مجموعة "أنونويموس السودان" التي أوضحت بأن الهجوم انتقاما لفلسطين.