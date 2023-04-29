موعد عيد الأضحى المبارك 2023 بالميلادي في فلسطين والدول العربية، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2023، بأيام قليلة يبدأ المسلمون بالبحث عن موعد عيد الأضحى المبارك 1444 هجري، إذ إن تحديد موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً أسهل من تحديد عيد الفطر لاسيما وأن له تاريخ محدد وهو العاشر من شهر ذي الحجة، إذ مجرد ما يبدأ شهر ذي الحجة إذ يتم تحديد عيد الأضحى ميلادياً.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

موعد عيد الأضحى المبارك 2023، ومن الآن تتحدث معظم البحوث والمعاهد الفلكية في الدول العربية عن موعد قدوم عيد الأضحى المبارك فلكيا وبالميلادي لعام 2023، إذ إنه يعد ثاني أهم مناسبة دينية إسلامية ولها مكانة خاصة جداً عند المسلمين، وفي هذه المقالة ستنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد عيد الأضحى المبارك 2023 بالميلادي في فلسطين والدول العربية، ليستفيد منه المسلمون الذين يبحثون عن موعده من الآن.

موعد عيد الأضحى ويوم وقفة عرفات 2023

موعد عيد الأضحى ويوم وقفة عرفات 2023، ويرفق فريق العمل في هذه المقالة الموعد الرسمي لعيد الأضحى المبارك 1444 هجري- 2023 ميلادي، إذ إنه وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للفلك، فإن وقفة عرفات لعام 1444 هجرياً ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27- 6 - 2023، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، لكن يثبت التاريخ الرسمي لعيد الأضحى بعد الفاتح من شهر ذي الحجة 1444 هجري.

متى عيد الأضحى المبارك 2023- 1444

متى عيد الأضحى المبارك 2023- 1444، يشار إلى أن عيد الفطر السعيد حل على المسلمين يوم الجمعة الماضي الموافق 21 ابريل 2023، وانتهي بتاريخ 23 ابريل 2023، إذ يفصل بين العيدين شهرين و10 أيام متتالية، إذ يحل عيد الفطر السعيد في الفاتح من شهر شوال، بينما يحل عيد الأضحى المبارك يوم 10 من شهر ذي الحجة، وبهذا القدر ننتهي من نشر مقالة حملت عنوان: موعد عيد الأضحى المبارك 2023 بالميلادي في فلسطين والدول العربية.