ناشطة حقوقية دولية: خطة الاحتلال هي قتل الأسير عدنان ببطء

قالت المنسقة الدولية لشبكة "صامدون" شارلوت كييتس، اليوم السبت 29 ابريل 2023: إن التظاهرة الإلكترونية الدولية التي أطلقتها مؤسسات إعلامية فلسطينية توضح للعالم أجمع بأن خطة السجان "الإسرائيلي" هي قتل الأسير الشيخ خضر عدنان من خلال الموت البطيء، مُشددة على أنّ حياته باتت على المحك.

وأكدت كييتس، خلال كلمة لها "التظاهرة إلكترونية الدولية التي أطلقتها مؤسسات إعلامية دعماً للأسير الشيخ خضر عدنان مع دخول إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي، أن الأسير الشيخ عدنان يعد رمزًا دوليًا للمقاومة والصمود من أجل الحرية والكرامة.

ووجهت رسالة للأسرى في سجون الاحتلال قائلة: "الحرية لكل الأسرى الفلسطينيين الحرية للشيخ خضر عدنان".

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاث عشرة مرة، أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.